متابعة بتجـــــــــرد: عاد الفنان وائل عبد العزيز من جديد لإثارة الجدل بسبب تعليقاته التي دأب على نشرها على حسابه على “فيسبوك” مؤخراً ليهاجم فيها شقيقته والفنان أحمد العوضي منذ إعلانهما عن قصة حبهما على العلن.
ونشر وائل تعليقاً عبر صفحته على فيسبوك يختار أفضل ثلاثة اعمال من وجهة نظره يتم عرضها الآن فى رمضان 2020.
وقال وائل عبد العزيز: “افتح يا بني قوسين “النهاية والفتوة وفرصة تانية”، وتجاهل مسلسلي “الاختيار ونحب تاني ليه”، على الرغم من أن مسلسل “الاختيار” أثار حالة من الإعجاب الشديد لدى الجمهور منذ عرض الحلقة الأولى له.
وهاجم وائل في تعليق آخر له أداء أحمد العوضي في مسلسل “الاختيار”، بينما تجاهل تماماً مسلسل “ونحب تانى ليه” لشقيقته ياسمين عبد العزيز على خلفية ازمته معهما بسبب علاقتهما سويا والتى لم تاخذ الشكل الرسمى حتى الان.
يذكر أن وائل عبد العزيز دخل في خلاف حاد بينه وبين شقيقته ياسمين وأحمد العوضي، بسبب علاقتهما والتي كشف عنها واعترف بها كل منهما بكلمة واحدة “أحبك” عبر إنستغرام.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق ياسمين عبد العزيز يصرّ على إحراج نفسه.. هكذا هاجمها وإنتقد أحمد العوضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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