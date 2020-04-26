بعد انتقاد برنامجه.. رسالة مؤثرة من رامز جلال لنجله

متابعة بتجـــــــــرد: فور انتهائه من تصوير حلقات برنامجه الرمضاني “رامز مجنون رسمي”، سارع الفنان رامز جلال للعودة إلى القاهرة وتحمل مصاريف الحجر المنزلي المفروض عليه لمدة 14 يوماً تبعاً لقرارات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بحجر العائدين إلى بلادهم 14 يوماً كاملة، خاصة أنه كان منشغلاً في الآونة الأخيرة بتصوير حلقات برنامجه.

وبسبب غيابه الطويل والمتكرر، وجه رامز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه عبر شاشة mbc مصر، رسالة لنجله ياسر، حيث قال له: “أنا عايش عشانك.. وفخور بيك.

وكان رامز قد واجه انتقادات كثيرة منذ انطلاق الحلقة الأولى من برنامجه، حيث هاجمه عدد كبير من الجمهور بسبب المبالغة في مقلب هذا العام، في حين هددت الفنانة فيفي عبده بمقاضاته بسبب تعرضها لما يشبه العاهة بعدما أصابها بضعف في السمع، وطالب الإعلامي وائل الإبراشي بإلغاء إذاعة البرنامج بسبب المهانة التي يلاقيها الفنانون في البرنامج حتى لو كان المقابل المادي كبيراً بحسب قوله.