كاثرين شوارزنيجر حامل في طفلها الأول

متابعة بتجـــــــــرد: ذكرت تقارير أن الكاتبة الأمريكية كاثرين شوارزنيجر، ابنة الممثل الشهير أرنولد شوارزنيجر، حامل في طفلها الأول من زوجها الممثل كريس برات.
وأفادت مجلة بيبول الأمريكية بنبأ حمل كاثرين، بعدما نشرت صورة لها أثناء وجودها مع والدتها ماريا شرايفر، حيث بدا بطنها منتفخاً.
ويذكر أن كريس (40 عاماً) وكاثرين (30 عاماً) تزوَّجا منذ 10 أشهر في كاليفورنيا.
ويشار إلى أن هذا سيكون أول طفل لكاثرين، في حين كريس لديه طفل يدعى جاك 7 أعوام ونصف، من زوجته السابقة الممثلة آنا فاريس.
وكانت العلاقة بين كاثرين وكريس قد بدأت في صيف 2018، وعرض كريس على كاثرين الزواج في يناير 2019.
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