أليشيا كيز تُطلق أغنيتها “Good Job” المُخصصة لأبطال أزمة كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: بالتعاون مع CNN، شاركت النجمة الأميركية أليشيا كيز في العرض العالمي الأول لأغنيتها الجديدة “Good Job”، المُخصصة لأبطال وباء فيروس كورونا.

وفي التّفاصيل، أدّت المغنية العالمية، الفائزة بجوائز غرامي 15 مرّة، أغنيتها نهار الخميس كجزء من برنامج CNN TownHall، الذي يتناول الوضع الرّاهن وأبرز المخاوف خلال التعامل مع فيروس كورونا المستجد. وستكون النسخة الصوتية من الأغنية متاحة عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

ويُشار إلى أنّ أليشيا كيز قد كتبت الأغنية مع زوجها المنتج سويز بيتز في العام الماضي، في خطوةٍ لتسليط الضوء على الأبطال المجهولين في حياة كيز كوالدتها. وفي ظلّ انتشار فيروس كورونا، أدركت أليشيا أنّ رسالتها في الأغنية تتناسب مع أبطال اللحظة الرّاهنة.

والجدير بالذّكر أنّ أغنية أليشيا كيز ستصبح جزءاً من حملة CNN Heroes الجديدة التي سيتم الإعلان عنها للاحتفال بالناس العاديين الذين برزوا كأبطال الصف الأوّل خلال أزمة كورونا.