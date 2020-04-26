رغم سجنها.. فيديو لشقيقة دنيا بطمة يثير الجدل

متابعة بتجــــــــــرد: نجحت ابتسام، شقيقة الفنانة المغربية، دنيا بطمة من اثارة الجدل بعد نشر مقطع فيديو لها على صفحتها على تطبيق انستغرام رغم تواجدها حالياً في أحد السجون في المغرب، بعد ثبوت تورطها في قضية حساب “حمزة مون بيبي” لابتزاز المشاهير.

وظهرت ابتسام في المقطع وهي تهنئ الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان، وحرصت على الغاء خاصية التعليق، الامر الذي احدث ضجة بين رواد السوشيال ميديا. متسائلين ما اذا كان المقطع قديم ام انها غادرت السجن رغم ان قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعها الحبس الإحتياطي.

وكانت الفنانة المغربية المثيرة للجدل قد نشرت صورة لشقيقتها الاسبوع الماضي وعبرت عن حبها لها، وهي تحرص منذ اعتقال ابتسام على تقديم الدعم لها، وتحاول جاهدة الى تغيير ما ينشر بحقها، معتبرة انها بريئة.