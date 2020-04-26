سلافة معمار غاضبة بسبب بوستر “مسافة أمان”.. وهذا ما قالته

متابعة بتجـــــــــرد: تعرض بوستر مسلسل “مسافة أمان” الذي نشرته شركة “إيمار الشام للإنتاج الفني” عبر حسابها الرسمي على إنستغرام للكثير من التعليقات الساخرة والانتقادات القاسية بعد تشويه شكل ابطال العمل بالفوتوشوب.

وفي هذا السياق، عبرت النجمة السورية سلافة معمار عن غضبها واستغرابها من التصميم، حيث علقت على بوستر الشركة المنتجة وكتبت في أول تعليق لها: “هالشي مزحة ولا حقيقة؟؟”، ثم كتبت في تعليق آخر لها: “في شركة محترمة بتنزل هيك بوستر”.

يذكر أن مسلسل مسافة أمان عرض في الموسم الرمضاني الفائت 2019 وهو من بطولة نخبة من نجوم الدراما السورية منهم سلافة معمار وكاريس بشار وعبد المنعم عمايري وأنس طيارة وجرجس جبارة وقيس الشيخ نجيب ونادين تحسين بك وهيا مرعشلي وغيرهم من النجوم السوريين.