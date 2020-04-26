بعد توقيفها.. تطورات جديدة في قضية سما المصري

متابعة بتجـــــــــرد: بعد التحقيق معها في الاتهامات الموجهة إليها من قبل النائب العام في مصر أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن والمشهورة بسما المصري أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وجاء أمر الحبس بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام، على أن يستكمل التحقيق معها اليوم (الأحد).
يذكر أنه تم القبض على المصري يوم الجمعة الماضي بعد تقديم الإعلامية ريهام سعيد بلاغاً للنائب العام ضدها تتهمها بالفسق والفجور، ليصدر قراره بالقبض عليها.
وأمر النائب العام المصري بالتحقيق مع المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها.
وقبل أيام تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد سما المصري بسبب نشرها صوراً وفيديوهات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تثير الغرائز وتصنف تلك الصور كصور إباحية.
وقال المحامون في بلاغاتهم، إن الراقصة الاستعراضية ضربت بكل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط عندما نشرت تلك الصورة.
وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على سما، مطالبين بالقبض عليها ومعاملتها بنفس المعاملة التي تم معاملة الطالبة حنين حسام بها، والتي تم القبض عليها بسبب الفيديوهات التي نشرتها على تطبيق “تيك توك”.
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