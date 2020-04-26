ياسر العظمة في ظهور نادر ويوجه رسالة للجمهور.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك الفنان السوري یاسر العظمة، متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو في ظهور نادر له يعد الأول بعد انتشار شائعة وفاته منذ أغسطس من العام الماضي، وحرص ياسر العظمة خلال المقطع على توجيه رسالة هنأ فيها جمهوره في الوطن العربي والإسلامي بمناسبة حلول شھر رمضان المبارك.

وقال ياسر العظمة "يسعد مساكم يا أهل سوريا الكرام يسعد مساءك يا شام الحبيبة يا مسقط رأسي يامرتع طفولتي والذكريات، كل عام وأنتم بخیر بمناسبة حلول شھر رمضان الكریم والفضیل، أعاده الله على الجمیع بالأماني المحققة والوطن بخیر وزوال الغم".

وواصل قائلًا: "شكرًا على تعليقاتكم الرائعة على أعمالي اللي بتخليني أشعر إني قريب منكم وعايش معكم وعايشين معي وهاد شرف كبير لي، وأرفع راسي بالعالي إن محبيي ومعجبين برامجي كتار ومن كل الأعمار".

وفاجأ ياسر العظمة جمهوره بإعلان عودته للتواصل معهم مجددًا حيث عبّر عن سعادته وفخره بجمھوره ومتابعي أعماله، كاشفًا عن استعداده لإنتاج أعمال جدیدة من إنتاجه الخاص لا تزال قید التنفیذ، وأكد أن هذه الأعمال سیتم عرضھا على قناته الرسمیة التي دشنها عبر موقع الفيديوهات "یوتیوب".

وحذّر ياسر العظمة جمهوره من حديث البعض باسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي منوهًا إلى أنه یمتلك صفحة واحدة على موقع "فیسبوك"، وحسابا على موقع "إنستغرام" إضافة إلى قناته على "یوتیوب".

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يشار إلى أن ياسر العظمة عاد للاستقرار في العاصمة دمشق بعدما هجرها أثناء الأزمة السورية، وتردد في الأوساط الصحفية أنه سيكون حاضرا من خلال نسخة جديدة من سلسلة "مرايا"، وربما تكون الختامية لمشواره الفني الطويل والثري.

وتعرض الفنان ياسر العظمة لشائعات الوفاة أكثر من مرة، ولاحقته الشائعة إلى أن وصل الأمر لدرجة نشر موقع "ويكيبيديا" خبر وفاته مع التاريخ، ونشرت بعض المواقع الإلكترونية شرحا تفصيليا لحادث سير أودى بحياته.

ياسر العظمة لا يرد غالبا على هذه الشائعات، إلا أنه علق على آخر شائعة لوفاته بطريقة طريفة لا تخلو من أسلوبه الساخر الذي تميز به في أعماله الكوميدية.

ونشر العظمة حينها عبر صفحته على موقع "فيسبوك" رسالة صوتية وجهها لمروجي شائعة وفاته، قال فيها: "قد قالوا إني قد مت، مع أني حي ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي، لو أني مثلا سافرت!، أيقال بأني مرحوم، لو عن شاشة تلفاز غبت".