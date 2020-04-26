كيف يقضي أشهر صناع ومحرري الأزياء فترة الحجر المنزلي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظل استمرار انتشار وباء كورونا المستجد، يحاول الناس باستمرار الإنخراط في أنشطة جديدة ومتنوعة لمحاربة الملل خلال فترة الحجر المنزلي، الأمر نفسه ينطبق على المشاهير وأشهر الشخصيات في عالم الموضة؛ إذ يقومون بمشاركة نشاطاتهم اليومية مع متابعيهم على منصة إنستغرام لقضاء وقت ممتع أثناء الحجر الصحي.

إلين فون أنويرث

تنشر مصوّرة الأزياء الشهيرة بعض صورها الشهيرة مع تعليقات تحسيسية، مثل صورة للعارضة إيلي ماكفيرسون وهي تجلس على مرحاض وتمسك بيدها لفافة من مناديل الحمام، وعلقت عليها بعبارة "لا تشارك أي شيء!"، في إشارة إلى أهمية عدم مشاركة الأشياء الشخصية، وصورة أخرى للعارض بابتيست غيابيكوني وهو يستحم، وعلقت عليها بعبارة "ليس فقط اليدين"، تشير إلى أهمية الاستحمام بعد العودة للمنزل بدل غسل اليدين فقط.

جيسون وو

يتحدى المصمم المقيم في نيويورك نفسه كل يوم لإعداد طبق جديد لم يحضره من قبل، لدرجة أنه قام بإطلاق حساب آخر على إنستغرام خاص لتوثيق مدى تحسنه في الطهي ولمشاركة الوصفات، ومن بين الأطباق التي أعدها حتى الآن: حساء نودلز الدجاج "بالطريقة الصينية" ، والشعيرية بستايل سنغافورة، والدجاج والفطائر.

إيمانويل ألت

تنشر محررة مجلة فوغ في نسختها الفرنسية صورا من الأرشيف على حسابها في إنستغرام، قائلة: "أنا أستغل العمل من المنزل إلى أقصى حد وأغتنم الفرصة لإعادة النظر في الأرشيف، لذلك في كل يوم إلى حين عودتنا إلى الاستوديو، سأشارك إحدى صوري المفضلة من مسيرتي في مجلة فوغ ".

Advertisements

كارلي كلوس

في مقطع فيديو، أعلنت عارضة الأزياء أنها في ظل الحجر المنزلي، ستستخدم حسابها على إنستغرام لمشاركة الموارد والمعلومات والنصائح الصحية والعقلية قائلة: "أحتاج إلى هذا المجتمع والتواصل أكثر من أي وقت مضى؛ لأنه لم يسبق لأحد منا أن عاش شيئًا من هذا القبيل، شيئا عالميا جدًا يمس كل حياتنا بشكل شخصي وعميق".

وتضمنت منشوراتها تمرينًا مكثفا لعضلات البطن تبلغ مدته 10 دقائق يمكن ممارسته في المنزل، وتوصيات لبعض تطبيقات التأمل وحفلات رقص يومية عبر الإنترنت ودورة لتعلم لغة أجنبية، كما قامت كلوس بترشيح هايلي بيبر للمشاركة في #DoYourPartChallenge للمساعدة في تقديم وجبات الطعام للمحتاجين خلال الوباء.

إيريس أبفيل

صرحت أيقونة الأزياء أن البقاء في المنزل هو فرصة ذهبية لاستكشاف خزانة ملابسنا، وكتبت على حسابها في إنستغرام: "خزائننا هنا لاستكشافها! أبدعي بتنسيق قطعك المفضلة والمفقودة منذ فترة طويلة!" .

مارك جايكوبس

يستمر المصمم الأيقوني بتوثيق إطلالاته اليومية على إنستغرام، حيث نصح متابعيه بالتأنق بأجمل الأزياء رغم الحجر المنزلي.