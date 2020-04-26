عبدالله السدحان يخلع عباءة الكوميديا في "كسرة ظهر".. فهل نجح؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استقبل الجمهور مسلسل "كسرة ظهر" للفنان السعودي عبدالله السدحان، بحالة من الإعجاب والتأكيد على الاستمرار في متابعة حلقاته القادمة، موضحين أن وراء هذا الإعجاب شخصية عبدالله السدحان المكتوبة بشكل جيد إضافة إلى الأداء القوي الذي تمتع به السدحان.

وقارن الجمهور بين أداء عبدالله السدحان الذي استطاع أن يتخلص من عباءة الكوميديا ويدخل في عباءة التراجيديا والتشويق وبين مواطنه الفنان ناصر القصبي، وقال المتابعون إنه منذ انفصال عبدالله السدحان وناصر القصبي قدم الثاني اعمالًا جيدة على مدار العشر سنوات الماضية في الكوميديا والدراما ولكنه سقط هذا العام فيما لم يقدم الأول جديدًا وفشل طوال الفترة الماضية في الكوميديا ولكنه عندما خرج من عباءة الكوميديا نجح.

بينما تطرق آخرون للحديث عن عودة ناصر القصبي وعبدالله السدحان في ثنائي مجددًا لتقديم إبداعات فنية كتلك التي قدموها، بالمقابل لاقى عبدالله السدحان إشادة كبيرة بانطلاقته القوية في المسلسل.

وقال محمد الروقي: "رأي شخصي ناصر وعبدالله من بعد الفراق أبدع ناصر في عشر سنوات ماضية في الكوميديا والدراما وسقط هذا العام مبدئيًا عبدالله فشل فالأعوام التي تلت الانفصال فالكوميديا وعندما تخلص من عباءة الكوميديا أبدع في التراجيديا من اول حلقه لمسلسل #كسرة_ظهر #مخرج_7 العام هذا عام عبدالله".

وكتب فهيدان قائلًا: "من بعد الدويتو ذا ماصارت فيه مسلسلات تضحكني صراحة! كلهم افترقو عن بعض وكل واحد يحسب إنه جالس يقدم محتوى ممتاز، الجميع يبيكم ترجعون لبعض لإن نظام كل واحد لحاله والله ماصرنا نستمتع نحس ناقص شي! #مخرج_7 #كسرة_ظهر".

وأردف ياسر التميمي قائلًا: "ش هالأداء الفخم تعبيرات الوجه يارب ان الحلقات الجايه بهالقوه #كسرة_ظهر".

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وأضاف حساب باسم قيصر الاتحاد قائلًا: "هذا الفنان مبدع ودليل على إبداعه أنه يساعد على بروز الممثلين الشباب وللأسف مظلوم جدًا إعلاميًا الأستاذ عبدالله السدحان #كسرة_ظهر".

وبيّنت إيمان قائلة: "#كسرة_ظهر ما شاء الله المسلسل شدني من اول حلقة. واضح أن المسلسل قوي، مبدع وفنان كبير يا أبو تركي".

وأطل عبدالله السدحان من خلال مسلسل "كسرة ظهر" هذا العام بشخصية مغايرة تمامًا لما عهده عليه الجمهور السعودي والخليجي بوجه عام، حيث ظهر في طابع شخصية مميزة تتصارع بداخلها قوى الخير والشر بسبب رغبته في الانتقام من أحد الأشخاص داخل الأحداث.

وتشارك عبدالله السدحان في البطولة النجمة هنادي الكندري، إلى جانب مجموعة مميزة من الفنانين، منهم محمد العجيمي، وأحمد العونان، وأميرة محمد، ومحمد الحداد، وشيلاء سبت، وأحمد العوضي، وعلي الحسيني، فيما تدور قصة "كسرة ظهر" حول رجل أعمال ناجح يمر بنقلات عدة في حياته إلى أن يحدث له أمر ما يقلب واقعه رأسًا على عقب.

يُذكر أن مسلسل "كسرة ظهر" من إنتاج شركة كنوز الخليج للمنتج محمد المعوشرجي، ويخرجه المخرج البحريني أحمد المقلة، يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجية.