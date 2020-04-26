ماجد المصري وإياد نصار يقعان في خطأ عسكري بمسلسل "الاختيار"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقع الفنان الأردني إياد نصار وزميله ماجد المصري، في خطأ فادح خلال ظهورهما كضيفي شرف في الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار"، الذي يحكي قصة أسطورة الجيش المصري الراحل أحمد المنسي.

وجاء الخطأ في ظهور المصري ونصار، بشعر الرأس على الرغم من أن ذلك يُخالف ضوابط العسكرية المصرية، بتقصير الشعر تمامًا مع حلاقة كاملة للذقن.

ويكون - وفقًا للتقاليد العسكرية- طول محدد من الشعر، الحد الأدنى له (1 ميري) والحد الأقصى (6 ميري)، أما حلاقة الشعر "زيرو" في التقاليد العسكرية، فهي شكل من أشكال التظلم يوجب التحقيق فيها لمعرفة أسباب التظلم والنظر في أمره، أما إذا تبين أن الجندي قص شعره "زيرو" دون مبرر يُحال إلى المحاكمة العسكرية لإخلاله بالتقاليد.

وقال شخص يدعى "عاصم درويش" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا جماعة اللواء ماجد المصري والرائد إياد نصار المفروض يتعلقوا بشعرهم دا. هو إنتو عشان ضيوف شرف ولا إيه؟!.. الاختيار".

وعلقت فتاة تدعى "بوسي سلطان": "نفس اللي لاحظته والله مفيش حد في الجيش بيكون سايب شعره كده أبدًا"، وآخر يدعى "أحمد خلاف" قال: "أول حاجة جت في بالي.. التروما هتفضل تطاردنا".

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وظهر ماجد المصري مع أمير كرارة، في الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار"، ويطلب منه الأخير نقله لسيناء بعد حادث رفح الأول بسبب غضبه لما تعرض له زملاؤه من المجندين الشهداء هناك ولكن يرفض القائد (ماجد المصري) ويطالبه بالالتزام بالتدريبات لحين وصول تكليف له، كما وعده بالقصاص للشهداء وعدم ترك حقهم.

كما ظهر إياد نصار بدور أحد ضباط قوات المظلات والذي يتعاون مع أحمد المنسي في إحدى عمليات الهجوم على الإرهابيين في العريش.

وانضم أيضا الفنان آسر ياسين كضيف شرف في نهاية الحلقة الثانية، حيث يقدم دور النقيب "علي" صديق المنسي، الذي ينضم له في عملية الهجوم على الإرهابيين بالعريش.

ويُشارك في مسلسل "الاختيار"، أمير كرارة الذي يقدم قصة حياة الشهيد الأسطورة أحمد المنسي، وكل من دينا فؤاد، أحمد العوضي، ضياء عبدالخالق، محمود حافظ وأنعام سالوسة.