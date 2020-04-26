نورا العايق: باسل خياط الأول.. وهذه ملامح شخصيتي في "حارس الجبل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة السورية نورا العايق في فيديو خاص لموقع فوشيا أنها تطل في الموسم الدرامي الجاري بعمل وحيد هو مسلسل "حارس الجبل" للمخرج الأردني سائد الهوارى وتأليف الكاتب حازم فضة، بشخصية فتاة شامية تدعى "غيداء" تمتلك القوة والطموح والذكاء والتمرد وتكون عنصرا مؤثرا على مجرى أحداث العمل.

وبينت العايق أن العمل بدوي ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي والنجوم السوريين من خلال خط شامي خاص بهم، ومن ضمن الفنانين السوريين المشاركين بالعمل "خالد القيش، جلال شموط، محمد قنوع، هبة زهرة". متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

من جانب آخر وحول تأثير فيروس كورونا المستجد على أعمالها أوضحت أنها كانت تعمل على تصوير أحد الأعمال التي من المفترض أن يتم عرضها خارج السباق الرمضاني ولكن نتيجة الظروف السائدة في معظم الدول العربية للوقاية من فيروس كورونا تم تأجيل تصويره، لافتة إلى أن قطاع الدراما مثل أي قطاع آخر تعطل نتيجة هذا الفيروس، متمنية أن يعود الجميع إلى أعمالهم قريبا.

وحول الأعمال التي تعرض في هذا الشهر لفتت العايق أنها حريصة على متابعة الأعمال التي يطل من خلالها الفنان باسل خياط لكونه الرقم واحد بالنسبة لها.

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الحجر المنزلي

وأشارت العايق إلى أن الاختلاف ما بين رمضان في السابق وهذا العام، هو التسوق بالإضافة للجمالية التي يحدثها ذلك الشهر بين الأقارب والأصدقاء من خلال تبادل الدعوات للإفطار، لكن هذا العام يختلف كليا بسبب هذه الجائحة التي فرضت على الجميع التقيد في المنزل للمحافظة على صحة وسلامة عائلاتهم.

منوهة إلى أنه أهم ما في الحظر هو الهدوء الذي يجعلها تفكر أكثر بالحياة والأيام وتعيد النظر بالأشخاص، موجهة في الختام معايدة خصصت فيها محبيها ومتابعيها متمنية لهم الصحة والسعادة بكل ما هو قادم.

يذكر أن نورا العايق أطلت خلال العالم الماضي من خلال مشاركتها في خمسة أعمال منها مسلسل "سلاسل ذهب" للمخرج إياد نحاس بشخصية "سماهر" الفتاة الجريئة التي تتصف بقوة القلب، إضافة لمسلسل "العاشق وصراع الجواري" للمخرج علي محي الدين علي بشخصية "القهرمانة ثمل" أول امرأة قاضية في الإسلام، وكذلك مسلسل "آخر الليل"، إضافة للمسلسلين الكوميديين "كونتاك" و "ببساطة".