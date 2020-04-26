ديانا كرزون تبكي على الهواء وتتحدث عن تأجيل زفافها

لم تتمكن الفنانة الاردنية ديانا كرزون من عدم التأثر والبكاء على الهواء مباشرة خلال حديقها عن حزنها الشديد لرؤية عمان فارغة وخالية من الحركة والحياة بسبب الاجراءات القاسية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

واكدت في لقاء ببرنامج mbctrending ان حكومة بلادها تتخذ كل تلك الاجراءات الوقائية الصارمة من أجل المواطنين، معتبرة انها في الوقت الحالي ليست فنانة انما جندي لنشر التوعية وحث الناس على ملازمة المنازل، لذلك تحرص منذ بداية ازمة الفيروس الممبت على التواصل مع متابعيها وتشجيعهم على الحجر المنزلي.

وأكدت ديانا ان الظروف الراهنة أثرت على موعد حفل زفافها خاصة مع قرارات الحكومة التي منعت التجمعات في صالات الأفراح الى اجل غير مسمى، كما أن لا علم لديها بالتطورات التي قد تحصل لاحقا، لذا قد تدخل القفص الذهبي من دون حفل زفاف وعندما تبدأ الامور بالانفراج قليلاً قد تقيم حفلة صغيرة.

ولفتت إلى ان فكرة الزواج رغم الحجر المنزلي تراودها فعلاً، وقالت مبتسمة “ننحجر رسمياً مع بعض”.

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