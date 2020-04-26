"الخليج 365" من بيروت: قامت فرقة كركلا اللبنانية الشهيرة بطرح فيديو لرقصة في زمن الحجر عبر حسابهم على الفيسبوك، في محاولة لرفع الروح المعنوية لللبنانيين الذين ألزمهم منع التجول منازلهم منذ أكثر من شهر.
يبدأ الفيديو بمشاهد لبيروت بمناطقها المختلفة وقد خلت من الناس، ثم تبدأ الموسيقى ونرى مشاهد لراقصي الفرقة وهم يؤدون الدبكة في الشارع، في موقف سيارات، في مدخل بناية، وعلى الشرفة والسطح.
والرسالة: "مهما كان العزل، مهما كان الفيروس، مهما كان الوضع، استمروا بالرقص وامضوا قدماً".
وكانت اليسار كركلا قد وجهت دعوة لراقصي الفرقة بتصوير انفسهم يرقصون من منازلهم على وقع أغنية "الدلعونا" الفولكلورية ومجموعة أغنيات لبنانية تراثية كتحية لوالدها عبد الحليم كركلا العالق في لندن، لتعبر له عن إشتياقهم له.
لم تتوقع اليسار ان يحظى الفيديو بهذا الإنتشار الواسع حيث قام بمشاركته الآلاف عبر حساباتهم على الفيسبوك. محققاً أكثر من 40 الف مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة كركلا تواسي اللبنانيين بفيديو الرقص في زمن الحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.