فرقة كركلا تواسي اللبنانيين بفيديو الرقص في زمن الحجر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: قامت فرقة كركلا اللبنانية الشهيرة بطرح فيديو لرقصة في زمن الحجر عبر حسابهم على الفيسبوك، في محاولة لرفع الروح المعنوية لللبنانيين الذين ألزمهم منع التجول منازلهم منذ أكثر من شهر.

يبدأ الفيديو بمشاهد لبيروت بمناطقها المختلفة وقد خلت من الناس، ثم تبدأ الموسيقى ونرى مشاهد لراقصي الفرقة وهم يؤدون الدبكة في الشارع، في موقف سيارات، في مدخل بناية، وعلى الشرفة والسطح.

والرسالة: "مهما كان العزل، مهما كان الفيروس، مهما كان الوضع، استمروا بالرقص وامضوا قدماً".

Advertisements

وكانت اليسار كركلا قد وجهت دعوة لراقصي الفرقة بتصوير انفسهم يرقصون من منازلهم على وقع أغنية "الدلعونا" الفولكلورية ومجموعة أغنيات لبنانية تراثية كتحية لوالدها عبد الحليم كركلا العالق في لندن، لتعبر له عن إشتياقهم له.

لم تتوقع اليسار ان يحظى الفيديو بهذا الإنتشار الواسع حيث قام بمشاركته الآلاف عبر حساباتهم على الفيسبوك. محققاً أكثر من 40 الف مشاهدة.