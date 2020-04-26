كورتني كارداشيان تهنيء صديقها السابق بحلول شهر رمضان

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"الخليج 365" من بيروت: قامت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان بإرسال تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان لشريكها السابق العارض الفرنسي من اصل جزائري يونس بن دجيما، من خلال خاصية الرسائل الخاصة على الإنستغرام. قالت فيها: "رمضان مبارك. أسال الله ان يباركك ويهديك واتمنى لك الصحة والسعادة".
فقام العارض الشاب بدوره بنشر صورة الكترونية للتهنئة عبر حسابه على الإنستغرام أمس الجمعة، وكتب معلقاً عليها: رسالة لطيفة ... تحية لكل المسلمين حول العالم".
يذكر أن الثنائي إنفصل عام 2018 بعد علاقة استمرت قرابة العام. وكانا قد التقيا في باريس بعد طلاقها من زوجها ووالد ابنائها الثلاثة سكوت ديسكس عام 2015.
خلال علاقتها ببن دجيما تعرفت كارداشيان على جوانب مختلفة من الثقافة العربية. كما زارا مصر عام 2017.
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