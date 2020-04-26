شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 2.. ملك تختفى من المستشفى والاعتداء على زياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورت العلاقة بين ريهام – أيتن عامر – وزياد – أحمد مجدى – فى أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فرصة تانية" وذلك بعدما وافق على الزاوج منها، ولكنه تركها فى حفل زفافهما بعدما علم بتعرض خطيبته السابقة ملك – ياسمين صبرى- لحادث ونقلها إلى المستشفى، لتنهار ريهام فى الحفل وتطلب من والدها معرفة ماذا حدث وما السبب وراء ترك زياد للحفل.

تذهب ريهام إلى ملك فى منزلها ولكنها تكتشف أنها تعرضت لحادث وتتواجد فى المستشفى وتذهب لها هناك وتدخل فى مشادة كبيرة معها بسبب غيرتها من حب زياد لها وتخبرها بأنها اكثر شخص تكرهه فى حياتها، وبعد ذلك تذهب بصحبة والدها إلى منزل زياد وتدخل فى مشادة معه فيطلقها لأنه ندم على الزواج منها.

يتعرض زياد للاعتداء من بلطجية فى الطريق ويتم نقله للمستشفى، وفى نفس الوقت، يذهب مدحت- دياب- الى المستشفى بعد معرفة تواجد زوجته مريم – هبة مجدى - هناك حيث أنه يراقبها بالموبايل ولكن والدها يطرده ويرفض عودة ابنته معها ويهدده برفع قضية عليه وأخد زينة ابنتها منه، ويعرف مدحت ما حدث لملك وأنها فقدت الذاكرة، وفجأة تختفى ملك من المستشفى ولا يوجد لها أثر.

Advertisements

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.















