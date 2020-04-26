بصورة من طفولتها معه.. هبة مجدي تحيي الذكرى الرابعة لوفاة والدها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة هبة مجدي الذكرى السنوية الرابعة لوفاة والدها، حيث نشرت صورة من طفولتها معه عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها :" الذكرى السنوية الرابعة لبابا حبيبي و روحي .. في الجنة يارب".
هبة مجدي
وتشارك الفنانة هبة مجدي بالسباق الرمضاني الحالي بمسلسل "فرصة تانية" مع النجمة ياسمين صبرى ، و تدورأحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.
"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.
شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "فرصة تانية" أحداثا مثيرة بعد تعرض ملك -ياسمين صبرى- لحادث انقلاب سيارتها على الطريق فى وقت زواج خطيبها السابق زياد – أحمد مجدى - من ريهام – أيتن عامر، حيث فاقت ملك من الحادث دون تذكر أى شىء حيث لم تتعرف على عائلتها وسط دهشة من جانبهم ليخبرهم الطبيب بأنها فقدت الذاكرة.
كما يترك زياد حفل زفافه من ريهام ويذهب للاطمئنان على ملك ولكن والدها عبد الرحمن – محمد أبو داود يطرده من المستشفى ويطلب من الضابط عمل محضر عدم تعرض، وتوضح الطبيبة لأسرة ملك ابنتهم تعانى من مشكلة نفسية وأنها فقدت الذاكرة وأن الموضوع من الممكن أن يطول وتعطيهم نصائح بطريقة التعامل معها فى هذه الفترة.
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