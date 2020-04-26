شكرا لقرائتكم خبر عن "لولو" و "ويسكى" فى صحبة النجم أرنولد شوارزنيجر فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، حاكم مدينة كاليفورنيا الأمريكية السابق، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة مع حيواناته الأليفه التي اعتاد أن يظهر معها عبر منصات السوشيال ميديا، وهما حماره " لولو " والمهر الصغير "ويسكي"، داخل العزل الصحي المنزلي الذي يعيشه تنفيذاً لإجراءات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد".

ونشر شوارزنيجر، صورة له مع حيواناته الأليفة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب "لا تنسي التوجه للمنافسة في مساعدة أبطال الرعاية الصحية عبر صندوق التبرع # FrontLineResponders".

ومن جهة أخري كان النجم الشهير أعلن مؤخرا علي صورة إحدى البضائع فكتب: " لأنكم تحبون ويسكي ولولو كثيرا فأنا قررت إن تكون نسبة 100٪ من عائدات هذا القميص ستذهب إلى " afterschoolallstars " و ذلك من أجل المساعدة في مهمتنا لتوفير الطعام للأسر التي نخدمها أثناء إغلاق المدارس " .

كما حرص شوارزنيجر، حاكم كاليفورنيا الأسبق، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة من جولته في شوارع كاليفورنيا للتوعية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وللتأكيد على ضرورة اتباع تعليمات الوقاية، ونشر صورة له وهو يرتدى القناع الطبي، عبر حسابه الشخصي ويقود دراجته البخارية التي يستخدمها في جولاته، وكتب "سنعود ونتجاوز كل هذا معاً"، مطالباً الجميع بضرورة ارتداء القناع الطبي والحصول عليه من إحدى اللينكات التي أضافها مع منشوره.