شكرا لقرائتكم خبر عن حضن وابتسامة.. رسالة صلاح عبد الله لـ أمير كراره في كواليس تصوير الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان القدير صلاح عبد الله، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له مع النجم أمير كراره، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، من وراء كواليس تصوير مسلسل الاختيار، الذي يشارك فيه كضيف شرف ضمن كتيبة من النجوم والفنانين.

وظهرعبد الله في الصورة التي نشرها وهو يحتضن كراره، ويبدو إنهم يشاركان في إحدي المشاهد سوياً بمسلسل الاختيار، وكتب " اضحك للدنيا تضحكلك، بالضحكة هتحل مشاكلك، والضحكة هتغير شكلك، للأجمل بإذن الله، أحلى صباح من قلب صلاح ابن عبد الله".

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ومسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

كما نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، المشهد الذى قام به في مسلسل الاختيار عبر حسابه على موقع إنستجرام، وكتب قائلا:" شرف كبير جداً ليّا اشتراكي كضيف في مسلسل مهم جداً و تجسيد شخصية جُندي بطل استشهد في أبشع عملية إرهابية فخور إني برد جزء بسيط جداً لا يُذكر لأرواح رجال أبطال تحية لهم ولكل شهداء الوطن شكر كبير لكل صناع هذا العمل".