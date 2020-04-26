شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق وفسخ خطوبة لبطلات الدراما فى الحلقات الأولى منهن ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقات الأولي من مسلسلات رمضان فى أول يوم عرض سمة غريبة قلما أن تتكرر فى الماراثون الرمضانى كل عام وهى تعرض بطلات المسلسلات الكبار لحالات الانفصال عن أزواجهن أو فسخ الخطوبة .
أول حالة طلاق شهدها الجمهور في الدراما هذا العام طلاق الفنانة ريهام حجاج من زوجها في المسلسل محمود حجازى في السياق الدرامي لمسلسل ،"لما كنا صغيرين" وثاني حالة طلاق كانت الفنانة نور في مسلسل "البرنس" والحالة الثالثة للفنانة ياسمين عبد العزيز حيث تم تطليقها من الفنان شريف منير في مسلسل "ونحب تانى لية" كما جاءت حالة فسخ خطوبة في مسلسل "فرصة تانية "للفنانة ياسمين صبرى من خطيبها أحمد مجدى.
وفى مشهد لافت خلال الحلقة الأولى، طلبت ريهام – أيتن عامر – الزاوج من زياد – أحمد مجدى، ليس ذلك فقط بل عرضت عليه مقابل كذلك وهو السفر إلى ديى والعمل فى شركة والدها هناك، حيث اعترفت له أنها تحبه منذ فترة وأكثر من ملك، ولكن تمسك زياد بحبه لملك رغم أنها فسخت خطوبتها منه، ولكن فى النهاية وافق زياد على الزاوج من ريهام بعدما فشلت كافة مساعيه للعودة إلى ملك.
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