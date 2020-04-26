شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق وفسخ خطوبة لبطلات الدراما فى الحلقات الأولى منهن ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقات الأولي من مسلسلات رمضان فى أول يوم عرض سمة غريبة قلما أن تتكرر فى الماراثون الرمضانى كل عام وهى تعرض بطلات المسلسلات الكبار لحالات الانفصال عن أزواجهن أو فسخ الخطوبة .

أول حالة طلاق شهدها الجمهور في الدراما هذا العام طلاق الفنانة ريهام حجاج من زوجها في المسلسل محمود حجازى في السياق الدرامي لمسلسل ،"لما كنا صغيرين" وثاني حالة طلاق كانت الفنانة نور في مسلسل "البرنس" والحالة الثالثة للفنانة ياسمين عبد العزيز حيث تم تطليقها من الفنان شريف منير في مسلسل "ونحب تانى لية" كما جاءت حالة فسخ خطوبة في مسلسل "فرصة تانية "للفنانة ياسمين صبرى من خطيبها أحمد مجدى.

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كانت قد ظهرت الفنانة أيتن عامر خلال الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية" بدور فتاة تدعى ريهام، ولم تكشف الحلقة الكثير عن شخصيتها، إلا أنها كانت نقطة التحول بعدما تسببت فى فسخ ملك – ياسمين صبرى – خطوبتها من زياد – أحمد مجدى – حيث قابلت الأخير فى أحد الاماكن التى تواجدت فيها ملك وشقيقتها وصديقتها وشاهدتهما يجلسان سوياً.