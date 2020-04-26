شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى: شرف لى المشاركة فى "الاختيار".. وكل الشكر لحماة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان ماجد المصرى عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "الاختيار"، والذى حقق نجاحا كبيرا بعد حلقتين فقط من عرضه، ويحكى سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى، ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة.

ونشر ماجد المصرى صورة له مع أمير كرارة بزى الجيش، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها قائلا: " شرف ليا أني شاركت في مسلسل الاختيار ...كل الشكر والتقدير لحماة الوطن الأحياء منهم والشهداء الأحياء عند ربهم يرزقون.. والف مبروك لأخويا وحبيبي امير كراره @karara.amir (تحيا مصر".



ماجد المصرى

يشار إلى أن الأحداث تسارعت فى الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، حيث كلف قائد قوات الصاعقة - ماجد المصرى - أحمد المنسى وضابط سلاح المظلات إياد نصار، بعملية القبض على التكفيريين والإرهابيين فى مزرعة غرب شمال سيناء، والذين كان لهم يد فى عملية رفح التى راح ضحيتها عدد من الجنود البواسل فى رمضان، والتى اختتمت بها الحلقة الأولى.

واختتمت الحلقة بالاستعدادات لسلاح الصاعقة بقيادة "منسى"، وسلاح المظلات بقيادة "إياد نصار" لركوب الطائرة الحربية والتوجه لمطار العريش لتنفيذ العملية، ويعاونهم الضابط آسر ياسين فى سلاح الجو.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.