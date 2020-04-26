شكرا لقرائتكم خبر عن فقدت الوعى واستدعوا الإسعاف..حكاية صفعة زكى رستم لهدى سلطان فى نهار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضطر نجوم الفن لتصوير بعض أعمالهم الفنية خلال شهر رمضان وأثناء الصيام، وكثيرا ما يتعرضون لمواقف صعبة أو محيرة لإتمام هذه الأعمال.

وحكى نجوم الزمن الجميل عن كثير من هذه المواقف سواء فى مذكراتهم أو فى مقالات نشروها فى الصحف والمجلات، كما غطت المجلات الفنية التى صدرت وقتها كثير من هذه اللقاءات ورصدت ما كان يدور فيها.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى شهر رمضان عام 1961 نشرت المجلة عددا من النوادر التى حدثت لنجوم الزمن الجميل فى رمضان بالأعوام السابقة.

وضمن هذه المواقف ماحث مع الفنانة الكبيرة هدى سلطان أثناء تصوير مشاهد فيلم "حميدو" أمام الفنان الكبير زكى رستم ، وكان أحد مشاهد الفيلم يقتضى أن تتلقى صفعة على وجهها من الفنان الكبير بعد أن يكتشف أنها أبلغت عنه البوليس ، وكان ذلك فى نهار زمضان وأثناء الصيام.

ولم يكد زكى رستم يهوى بيده على وجه هدى سلطان حتى وقعت على الأرض وأغمى عليها وفقدت النطق، فساد الوجوم والصدمة كل الموجودين بالاستديو، وأسقط فى يد الفنان الكبير ، وحاولوا إفاقة هدى سلطان ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، فاضطروا لاستدعاء الإسعاف.

Advertisements

كل هذا والفنان الكبير زكى رستم لا يستطيع التحدث من شدة الصدمة والمفاجأة والخوف من أن يكون تسبب فى إصابة زميلته بمكروه.

وبعد محاولات عديدة استطاع رجال الإسعاف إفاقة هدى سلطان بعد مرور أكثر من ساعة.

وبعد أن تمكنت الفنانة الكبيرة من الكلام قال:"معلشى يظهر إنى مرهقة وماستحملتش علشان الصيام"، وهنا التقط الفنان الكبير أنفاسه وصاح قائلاً :" ياشيخة نشفتى دمى يعنى الصيام هو اللى دوخك مش أنا"

وحاول زكى رستم إقناع هدى سلطان بالإفطار لأنها مرهقة وحتى يستطيع إعادة مشهد الصفعة دون أن يتكرر ما حدث، ولكنها رفضت ، فأصر ألا يعيد المشهد والصفعة إلا بعد الإفطار حتى تتحمل الفنانة الكبيرة صفعته.