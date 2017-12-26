سميرة سعيد حديث السوشيل ميديا وتسيطر إلكترونياً

متابعة الخليج 365: أطلّت الديفا المغربية سميرة سعيد على الجمهور ومحبّيها في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج “صاحبة السعادة” بضيافة اسعاد يونس وذلك بمناسبة الإحتفالات بالسنة الجديدة.

الحلقة انتظرها جمهور سميرة سعيد ومحبّيها في مختلف أنحاء الوطن العربية والبلدان الأجنبية بفارغ الصبر وذلك ظهر بوضوح من خلال التفاعل الذي حصدته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتصدّر اسم سميرة سعيد “الترند” عبر موقع “تويتر” طيلة فترة عرض الحلقة واحتفظ بالمرتبة الأولى في قوائم الأكثر تداولاً عربياً حتى ساعات متقدّمة من فجر اليوم الثاني.

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وبالعودة إلى الحلقة، تحدّثت خلالها سميرة سعيد عن العديد من المواضيع الفنية والشخصية خصّت بها قناة CBC المصرية التي سعت لاستقبال العام الجديد مع الديفا.

على صعيد آخر، تحيي سميرة سعيد ليلة رأسة السنة بحفل غنائي ضخم يجمعها بالجمهور المصري في فندق الكمبنسكي في القاهرة حيث ستقدّم باقة منوعة من أجمل أغنياتها القديمة.