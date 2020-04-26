تراند اليوم : فيديو| رد صادم من أشهر مطرب شعبي في مصر لدى سؤاله عن "سعد الصغير"



بعد أن ترددت أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وسارع إلى نفيها، رفض المطرب المصري، عبد الباسط حمودة التعليق على سبب اختفاء المطرب سعد الصغير عن الساحة الغنائية مؤخرًا.

وسبق أن وصف حمودة، الصغير بأنه ظاهرة، وخفيف الظل، قائلاً: "سعد الصغير استطاع تقديم نوع جديد من الطرب، والغناء الراقص، موضحا: "سعد علم بأنه ليس مطرب، ولكنه مؤد وفتح مجال لمطربين كتير تاكل عيش".

لكن لدى سؤاله عنه مجددًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس"، رفض الرد على محاورته االمخرجة إيناس الدغيدي، قائلاً: "أما تيجي تسأليني اسأليني عن نجوم كبار دفعتي وأنتِ كدا بتحرجيني".

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وذكر أن هؤلاء النجوم هم أحمد عدوية وحسن الأسمر وكتكوت الأمير، وغيرهم من آخرون. وأضاف: "أحمد عدوية أكبر مني بكتير بس هو سبقني في الفن بخمس سنين، وعلي الحجار ومحمد الحلو، كانوا بيغنوا عاطفي واحنا شعبي بس كنا مع بعض".

وأشار حمودة، الذي يعد أبرز المطربين الشعبيين في مصر إلى أنه سيواصل الغناء ولن يعلن اعتزاله حتى 30 عامًا.



