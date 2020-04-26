خاص الفن- صابر الرباعي يتحدث عن مشاركته في "إنت أقوى"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ في حديث خاص مع موقع الخليج 365 عن أوبريت "​إنت أقوى​" الذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين ، وقال: "كلمني كاتب الاغنية الدكتور مدحت العدل وعرض علي المشاركة بهذا المشروع لمساعدة الناس المصابة بالكورونا ووافقت على الفور وصورت بتونس بالستوديو الخاص بي". وأضاف الرباعي: "يهمني المشاركة في هذا العمل الفني المميز لأنه خيري ومفيد ومن دون أي مردود مادي شخصي وهدفه التوعية بالوقت نفسه ".

"إنت أقوى" من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، والكليب من إخراج طارق العريان.

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