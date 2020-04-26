فنانون رجال يستخدمون مستحضرات التجميل ويضعون طلاء الأظافر- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - ينتبه المتابعون عادة إلى كل التفاصيل المرتبطة بإطلالات النجوم والمشاهير، ولكن بعض هذه التفاصيل بقيت خفية، ومنها تطبيق بعض أولئك النجوم والمشاهير من الرجال، المستحضرات الجمالية.

ومن هؤلاء مثلاً ​الأمير هاري​، والممثلون ​جاريد ليتو​و​جوني ديب​ و​أدم لامبير​، إذ تجرأ كل من ​براد بيت​ وز​اك إيفرون​ وجوني ديب والمصمم مارك جايكوبز مثلاً على وضع الطلاء على أظافر أيديهم. أما بيتي وينتز و​بيلي جو أرمسترونغ​ ودايف نافارو فقد أضافوا إلى إطلالاتهم أحياناً لمسة من كحل العيون، وهذا ما فعله جوني ديب أيضاً.