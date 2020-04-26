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ميرنا وليد - بيروت - ينتبه المتابعون عادة إلى كل التفاصيل المرتبطة بإطلالات النجوم والمشاهير، ولكن بعض هذه التفاصيل بقيت خفية، ومنها تطبيق بعض أولئك النجوم والمشاهير من الرجال، المستحضرات الجمالية.
ومن هؤلاء مثلاً الأمير هاري، والممثلون جاريد ليتووجوني ديب وأدم لامبير، إذ تجرأ كل من براد بيت وزاك إيفرون وجوني ديب والمصمم مارك جايكوبز مثلاً على وضع الطلاء على أظافر أيديهم. أما بيتي وينتز وبيلي جو أرمسترونغ ودايف نافارو فقد أضافوا إلى إطلالاتهم أحياناً لمسة من كحل العيون، وهذا ما فعله جوني ديب أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانون رجال يستخدمون مستحضرات التجميل ويضعون طلاء الأظافر- بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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