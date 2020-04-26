عابد فهد يستشهد بجبران خليل جبران

ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان الممثل السوري ​عابد فهد​ انسانا مثقّفا ومُطّلعا على الأدب، فقد استشهد بالأديب اللبناني ​جبران خليل جبران​، واصفا هذا العالم بعالم الغرائب والعجائب وأسمى عالما بين عوالم الله.

وكتب عابد فهد: "هذا هو العالم الكامل الذي بلغ أوجّه، عالم الغرائب والمعجزات ، بل هو أنضج ثمرة في جنان الله وأسمى عالم بين عوالمه. ههنا وأنا ثمرة عجراء لم تنل بعد شهوتها من النّماء، وعاصفة صماء هوجاء لاشرقًا تبتغي ولاغربًا، وذرة هائمة تائهة من كوكب محترق ثائر ! جبران خليل جبران".

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