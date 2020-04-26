داليدا خليل برسالة لكارمن لبس والأخيرة ترد

ميرنا وليد - بيروت - اشادت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ بالممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ ووجودها بمسلسل "​بالقلب​" الذي يعرض حاليا.

وكتبت داليدا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كارمن لبس وجودك بيغني كل مسلسل بتجننوا بالقلب".

بدروها ردت كارمن عليها قائلة: "شكرا داليدا انتي دايما بالقلب انشالله شي يوم بيجمعنا عمل قريبا" .

على صعيد آخر حققت داليدا نجاحاً مؤخراً في مسلسل "سر"، ويضم المسلسل مجموعةً من الممثلين اللبنانيين والسوريين بينهم بسام كوسا، باسم مغنية، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، أسعد رشدان، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان ونيكول جوي فارس.

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