ما حقيقة وفاة أحمد بدير؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مؤخرا خبر مفاده وفاة الممثل المصري ​أحمد بدير​ الأمر الذي اثار جدلا كبيرا في الوسط الفني المصري وأقلق محبيه، الا ان هذا الخبر ليس الا اشاعة تناولها العديد من الأشخاص بكثرة، اذ ان بدير نفى هذه الإشاعة التي وصفها بالسخيفة.

الجدير ذكره ان أحمد بدير بشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل "يا انا يا جدو"، ويجسد شخصية "جد" لديه قصر وله أحفاد، ويتزوج من فتاة صغيرة وهي الممثلة سارة سلامة التي استغلها شقيقها محمد نجاتي واقنعها بالزواج من أحمد بدير للإستفادة من أمواله.

الجدير ذكره ان مسلسل "يا انا يا جدو " يشارك في بطولته ايضا محمد نجاتي وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر.

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