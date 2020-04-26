هل ديميت أوزديمير على علاقة بهذا الممثل الشهير؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل اعلام تركية ان النجمة التركية ​ديميت أوزديمير​ تعيش علاقة حب سرية مع الممثل التركي ​كرم بورسين​، الا ان الثنائي لم يعلقا بعد على هذا الخبر اذا كان صحيحا أم إشاعة او ربما هو حملة ترويج لعمل سيجمعهما سويا في الفترة المقبلة.

الجدير ذكره ان ديميت أوزديمير شاركت متابعيها مؤخرا بمقطع فيديو يظهرها وهي تتمرن على رقصة بإيقاع سريع مع شاب، وقد ارتدت توب قصيرة أظهرت عضلات بطنها المشدودة وسروالا رياضياً وعلقت عليه :"لقد حددت ما أردت القيام به عندما مرت أيام سيئة"، في إشارة إلى أن الرقص هو وسيلتها للتعبير والتنفيس عن مشاعرها وملء وقت فراغها.

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