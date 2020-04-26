تراند اليوم : الحلقة 2 من مسلسل “الاختيار”… إظهار الوجه الحقيقي للجماعات التكفيرية

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “الاختيار” تأثر المنسي الشديد بحادث رفح الإرهابي الأول، الذي وقع أثناء إفطار الجنود في شهر رمضان، كما ألقت الحلقة الضوء على التدريبات العسكرية المكثفة التي يقوم بها أبطالنا لمواجهة الإرهاب.

وظهر في هذه الحلقة الفنان ماجد المصري كضيف شرف، حيث يجسد شخصية قائد المنسي، فيما يطلب منه المنسي الذهاب إلى سيناء، كما تم في الحلقة أيضا تشييع جثامين شهداء عملية رفح الأولى.

وظهر أيضا الفنان إسلام حافظ الذي يقدم دور أحد أعضاء الجماعة الإرهابية، ويطلب هشام عشماوي من الجماعة المشاركة في العمليات الإرهابية بالخارج، وأنه يريد أن يتوجه لجبهة النصرة في سوريا، كما يريد أن يصبح مثل أيمن الظواهري.

مسلسل الاختيار يروي السيرة الذاتية للشهيد البطل أحمد المنسي، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وبطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومحمود حافظ وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمد رجب وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري وصلاح عبدالله ورامز أمير.