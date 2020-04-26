تراند اليوم : ملحقتش تفرح … جرعة مخدرات تتسبب فى طلاق ريهام حجاج !  

يبدو أن الفنان محمود حميدة ، قرر أن يكون البطل الحقيقي لمسلسل “لما كنا صغيرين” فى قلوب المشاهدين طوال شهر رمضان ، بآداء متميز منقطع النظير يكشف عن موهبة كبيرة ، تتحكم فى مسير الاحداث بطريقة عبقرية من خلال شخصية سليم رجل الاعمال الذى ينسج خيوطه حول ريهام حجاج ” دنيا” للايقاع بها فى شباكه دون اى مقاومة .
سليم الذى يبدو انه يعرف طريقه جيدا نحو “فريسته” ، اكتسب اهتمام المشاهدين منذ الوهلة الاولى ، بطريقته السهلة فى التعبير عن الشخصية الغامضة التى لاتعرف المستحيل فى تحقيق اهدافها .
ويبدو انه سوف يظل طوال المسلسل ، المحرك الاول للكثير من الاحداث وخيوط اللعبة ، خاصة بعد ان “لدغ” ريهام حجاج واوقعها فريسة فى شباكه .
فى الحلقة الاولى سارت الاحداث بشكل دراماتيكي ، وبطريقة عرض مكثفة حيث كان محورها علاقة محرمة ، وجرعة مخدرات ، وهى الاحداث التى تجذب المشاهد .
وفيما يلي نرصد أبرز الخطوط الدرامية في الحلقة الأولى من “لما كنا صغيرين”…
- بداية نتعرف إلى “دنيا” ريهام حجاج وزوجها “يحيى” محمود حجازي اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية بصاحب الشركة التي يعملان بها وهو “سليم” محمود حميدة رجل الأعمال المهتم بالطبخ ويعيش مع شقيقته التي تسكن الدور العلوي من الفيلا “عفت” سميرة عبد العزيز.
- تعترف دنيا لسليم بأن صديقتهما “نهى” نسرين أمين حامل بطريقة غير شرعية من صديقهما “حسن” نبيل عيسى واللذان يعملان بدورهما في نفس الشركة، وتطلب منه ألا يحضر النقاش الذي سيدور بينهم عنده في المنزل حتى يحاولوا حل هذه الأزمة وإقناع حسن بالزواج رسميًا من نهى.
- يرفض حسن حل الزواج الرسمي ويعرض حل آخر وهو الزواج العرفي بشرط إجهاض الجنين، فترفض نهى وتحدث مشاجرة بين دنيا وزوجها يحيى الذي تكتشف أنه انسحب من النقاش حتى يحصل على قسط من المخدرات.
- تطلب دنيا من يحيى الطلاق بسبب تعاطي المخدرات فيقول لها أن سليم هو من أعطاه هذه الجرعة فتثور دنيا ولا تصدقه وتصر على طلب الطلاق وتحصل عليه.
- يحاول سليم إقناعها بالمبيت عنده في المنزل فترفض ليحجز لها في أحد الفنادق حتى تريح أعصابها ويؤكد لها أن زوجها يحبها وينهار بدونها إلا أنه شخص كاذب لا يمكن الوثوق به.
- تحاول نهى مرة أخرى مع حسن وتذهب له في الشركة حتى تحاول إقناعه أن يتزوجا رسميًا وتخبره بنيتها لإجهاض الجنين بعد الزواج فيرفض وتحدث مشاجرة عنيفة يحولهما سليم على إثرها للتحقيق.
تدور أحداث المسلسل حول “جريمة قتل” تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.
كانت النجمة الكبيرة سميرة سعيد قد انتهت من غناء تترات المسلسل خلال اليومين الماضيين، ورفع القائمون على مسلسل “لما كنا صغيرين”، حالة الطوارئ للانتهاء من التصوير.
المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة “أرت مبكرز” للمنتج أحمد عبد العاطي ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم وهم نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي، ومن من المقرر عرضه علي قنوات الحياة وDmc والتليفزيون المصري.