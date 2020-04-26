تراند اليوم : شاهد.. هبة الأباصيري وبناتها ضيوف أولى حلقات “حلو بس”

عرضت قناة DMC الحلقة الأولى من برنامج “حلو بس” الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس والعروس “زيتون” حيث كانت ضيفة الحلقة اليوم الجمعة، الإعلامية والفنانة هبة الأباصيري، ومعها بناتها كايلا وليلى.

تحدثت هبة الأباصيري عن كواليس علاقتها مع ابنتها ليلى، حيث قالت إنها تغضب منها أحيانًا لأنها لا تُقدر في بعض الأوقات، فيما تحدثت ابنتها عن والدتها وقالت إنها عصبية بعض الشئ رغم أنها تعلم جيدًا أنها تعمل على مصلحتها.

أما كايلا ابنة هبة الأباصيري فتحدثت عن علاقتها بوالدتها أيضًا، وما يجعلها حزينة منها أحيانًا في بعض المواقف، فيما أكدت الإعلامية أنها تعرف “باس وورد” هواتف ابنتيها.

“حلو بس” من إنتاج مجموعة قنوات DMC ويعد برنامج الأطفال الأول الذي يذاع على الشاشات المصرية منذ سنوات، حيث يخاطب الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا، حيث يستضيف البرنامج عددًا من الشخصيات طوال الـ30 حلقة، من بينهم أطفال يناقش معهم بعض القضايا التي تمسهم مثل فكرة “أنا زعلان من ماما” و”أنا عايز كلب”، كما يناقش فكرة القراءة وتنظيم الوقت والموهبة والأحلام لدى الأطفال والمساواة بين البنت والولد.