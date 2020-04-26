تراند اليوم : حسن الرداد يشكك في موت هنا شيحة.. “شاهد عيان”

كتب: شيرين عصملي

يترقب متابعي الدراما المصرية في جميع أنحاء الوطن العربي عرض مسلسل “شاهد عيان”، الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد ويدخل به السباق الرمضاني لموسم 2020.

وعلى غير عادة الرداد، فإن دوره في المسلسل مختلف عن أي بطولة قام بها الفنان قبل ذلك، فهو دور شرطي يتسم بالحياة الجادة وهذا على عكس أدوار الرداد الذي عهده بها الجمهور.

والملفت أن الفنان حسن الرداد يدخل السباق الرمضاني هذا الموسم منفردا وليس بصحبة زوجته إيمي سمير غانم، وهذا أيضا غير المعتاد عنهما.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي يسرد حياة ضابط شرطة وعلاقته بزوجته وأبنائه وأشقائه، وبعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل نالت إعجاب الجمهور وشهدت نجاحا كبيرا للغاية.

وبدأت الحلقة الأولى من المسلسل بظهور تاجر سلاح يدعى “الغزالي”، في الأردن وبصحبته مجموعة كبيرة من المسلحين ويقوم ضابط الشرطة الذي يدعى “عمر”، ويقوم بها حسن الرداد بمراقبته والقبض عليه ثم تقتل زوجته “ندى”، التي تقوم بها الفنانة هنا شيحة.

وتقتل “ندى”، داخل الجراج بطريقة مروعة “محروقة”، ويقوم “عمر”، بالتفتيش عن زوجته التي لم يصدق أنها ماتت بسبب عدم وجود مواصفات في الجثة تماثل جسد زوجته، مثل عدم وجود شريحة في يديها اليسرى، كانت وضعتها بسبب شرخ وكسر في اليد.

ويشك “عمر”، في تقرير الطب الشرعي الخاص بزوجته، ويؤكد لـ”راجح”، صديقه الذي يقوم به، طوال الوقت أنها مخطوفة وليست مقتولة خاصة بعد ملاحظته بأنه مراقب من قبل أحدهم.

شاهد عيان، بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة ومحمد لطفي وأحمد صيام وتامر فرج، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف أحمد مجدي، ومن إنتاج ممدوح شاهين وشركة فيو.

يعرض المسلسل عبر هذه القنوات:

صدى البلد

عرض أول الساعة 12:00 صباحا

تردد قناة صدى البلد عبر قمر النايل سات 11823- معدل الاستقطاب رأسي-معدل الترميز 27500.

القاهرة والناس

Advertisements

عرض أول 12:00 منتصف الليل

تردد قناة القاهرة والناس عبر قمر النايل سات 11765 ، 11430 – معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.

روتانا دراما

عرض أول 3:00 عصرا

تردد قناة روتانا دراما عبر قمر النايل سات 11396- معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.

ART حكايات

عرض أول 1:00 صباحا

إعادة أولى 9:00 صباحا

إعادة ثانية 5:00 مساءا

ART حكايات 2

عرض أول 8:00 مساءا

إعادة أولى 4:00 صباحا

إعادة ثانية 12:00 منتصف الليل