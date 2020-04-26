بالفيديو – ابن غادة عادل يهدد رامز جلال بعد إهانة والدته

متابعة بتجــــــــرد: مازالت أصداء حلقة الممثلة غادة عادل في برنامج “رامز مجنون رسمي” مستمرة، رغم أنها كانت الحلقة الأولى في البرنامج بسبب بكائها الشديد وظهورها غير متحملة ما يفعله بها رامز.

وبعد إذاعة الحلقة كان رد فعل عبد الله مجدي الهواري، ابن غادة عادل، تعليقه على فيديو نشره رامز عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، كاتباً: “ماشي يا رامز أنا بقي هعمل فيك مقلب عشان اللي عاملته في ماما”.

وكانت الفنانة غادة عادل أول ضحية لمقلب رامز جلال في أولى حلقات البرنامج، بعد إيهامها بأنها ضيفة الفنانة أروى في برنامج “كرسي الحقيقة”.

وتعرضت غادة لتجربة مرعبة في الكرسي مع سيطرة رامز جلال على الموقف، وبدأت في البكاء من شدة الغضب والانفعال.

يذكر أنه مع عرض برومو البرنامج حقق نسبة مشاهدات عالية جداً تخطت رقم الـ30 مليون مشاهدة في خلال 72 ساعة فقط وعلق على هذا الامر مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه على قناة mbc مصر، حيث أكد أنه مرعوب من هذه الزيادة الرهيبة في نسبة المشاهدات وأن النجاح الكبير هذا يربكه ويجعله أكثر تخوفاً في المستقبل.