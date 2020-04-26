“ما بعد عسر إلا يسر” جديد الفنان راشد الفارس

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان السعودي راشد الفارس، أغنية جديدة له بعنوان “ما بعد عسر إلا يسر”. وهي من كلمات غزير وألحان ناصر الصالح. وتوزيع ياسر ماجد.

الأغنية تكشف عن مدى حب وعشق الفنان الفارس لوطنه، وتعبّر أيضًا عن تعلّق السعوديين بالمملكة، وخصوصًا بعد انتشار جانحة كورونا.

وحققت أغنية “ما بعد عسر إلا يسر” في الساعات الماضية انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.