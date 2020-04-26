نصائح أبوية من محمد عبده للجمهور في زمن كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّ الفنان السعودي محمد عبده على الجمهور في مقطع فيديو من داخل منزله وجه من خلاله بعض النصائح الأبوية حول فيروس كورونا.

وقال: “أرجو بحول الله تعالى أن تكونوا بخير لا تفكروا في هذه الجائحة، وأقولها لأبنائي أيضاً سيهدأ بالكم إذا لم تفكروا بها”. وأضاف: “لديكم العديد من القنوات، البرامج، الأفلام والمسلسلات تستطيعون متابعتها”.

وتابع: “هذا لا يعني أن لا تأخذوا احتياطاتكم، فهذه مشكلة عالمية كما ترون ويصارع فيها الكثير من الدول المتقدمة في المجال الصحي والاقتصادي، وأرجو من الله أن يعفينا وينصرنا”.

وكان محمد عبده قد طرح مع بداية العام الحالي أغنية جديدة تحمل اسم “نجمتين” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع وجدي فؤاد مهندس ومكساج إيهاب نبيل.