خطأ في "أم هارون" يثير الاستياء من حياة الفهد.. والمخرج يتجاهل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل مسلسل "أم هارون" للفنانة الكويتية حياة الفهد جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعيدًا عن ما أثاره المسلسل منذ إطلاق البرومو وحتى الآن، ظهرت مفاجأة وهي خطأ "كارثي" كشف عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في مقطع فيديو من مشهد ضمن أحداث الحلقة الأولى للمسلسل.

واحتوى المقطع على مغالطة تاريخية تم الكشف عنها في مشهد إعلان الانتداب البريطاني قيام إسرائيل، ففي المشهد قيل إن الانتداب البريطاني أعلن قيام إسرائيل على أرض إسرائيل، ولم يقل "فلسطين العربية"، لأن المشهد الحقيقي الذي تم الإعلان عنه في الـ 14 من مايو 1948 كان إعلان قيام "إسرائيل" على أرض فلسطين لأن إسرائيل لم يكن لها وجود أثناء الانتداب البريطاني.

وتم تناقل المقطع بين المتابعين لحسابات المشاهير عبر موقع "إنستغرام"، حيث أبدى رواد التواصل الاجتماعي استياءهم من الفنانة الكويتية حياة الفهد كونها قبلت المشاركة في هذا العمل الذي يدور حوله جدل كبير، مؤكدين أن اختيارها لم يكن على صواب، بينما تحدث آخرون عن المشهد ككل معتبرين هذا الخطأ لا محل له من الإعراب؛ لأن المعلومة معروفة على مر التاريخ وأنه لا قيام لأرض إسرائيل في هذه الفترة على الإطلاق سوى على أرض فلسطين.

واستشهد آخرون بالمقطع بأنه يدعم حملة الهجوم على صناع المسلسل بشأن التطبيع مع دولة الاحتلال، فيما تعجّب العديد من المتابعين من عدم وجود دور للرقابة الكويتية على مثل هذه المشاهد التاريخية، مؤكدين أن الخطأ لا يغتفر وأشاروا إلى أنه مقصود ويؤكد أن التطبيع هو الهدف من المسلسل.

بالمقابل طالب الكثيرين بمقاطعة مسلسل "أم هارون" كونه يحمل رسالة غير هادفة ويتطرق لأمور مغلوطة، موضحين أن المشهد مقصود وأن هناك أوامر بعدم ذكر اسم أرض فلسطين في المسلسل، وكان لمغردي موقع "تويتر" النصيب الأكبر من التفاعل حيث كشف مغرّد يُدعى "بدر محارب" قائلًا: "مغالطة تاريخية.. فالانتداب البريطاني كان على أرض (فلسطين العربية) ولم يكن على أرض تسمى (إسرائيل) التي لم يكن لها وجود أثناء الانتداب البريطاني #ام_هارون".

وتفاعل الكثيرون مع المقطع ولاقى ردود فعل واسعة في التعليقات على الفيدي، فقال محمد العنزي "هذه مش أخطاء فنية أو خطأ سيناريو، هذا تدليس ونشر معلومات مغلوطة يُثبت نظرية أن مسلسل #أم_هارون قد لا يكون مجرد فكرة فريدة من نوعها أو تطور فني وحريات وباقي الكلام الفارغ ، معلومة بهذه الأهمية لا يمكن أن تكون خطأ فني .. واضح أن هناك بلاوي آخرى آتية بالطريق".

وقال أحدهم: "المسلسل كله مغالطة تاريخية وما ذكرت من مغالطة لا تنكرها حتى قولدا مائير نفسها التي كانت تحمل جنسية فلسطينية لكن أهداف المسلسل واضحة وكان الكويتيون ينكرون وجود يهود عراقيين يسكنون الكويت وقتها أما الآن فهم يصرون على كويتيتهم أكثر من عرب لثلاثة أجيال وهم بدون".

وكتب حساب آخر يقول: "الشعب الكويتي يقولها وللمرة الألف لا للتطبيع ولعلها فرصة إذا أراد من أراد أن يمهد للتطبيع ان نقول له لا".

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وقال حساب باسم الفارس: "لهذه الدرجة حياة الفهد رخيصة .. خسارة انها محسوبة على جيل الفن الحقيقي، عمومًا هنيئًا لحياة الفهد أن تختم مسيرة حياتها في مزبلة التاريخ والقائمة لن تقف عندها والقائمة تطول الرز وعمايله".

وأردف آخر: "النسبة لي اسمها فلسطين لم ولن تكن اسرائيل .. ويطلق على من احتل فلسطين بالكيان الصهيوني ليس لهم دولة على أرضنا.. لو يحاولون يجملون الكلمات ويعزفون على وتر الإنسانية والتعاطف، ماعندي أي تعاطف مع الصهاينة المحتلين (فلسطين تبقى الى قيام الساعة عربية واول القبلتين)".

وبيّن آخر قائلًا: "لكل دراما هناك هدف منشود من الدراما أريد اعرف ما الهدف من هذا المسلسل وإذ كان الإجابة نشر حقائق عن اليهود ليس تنشر معلومات غلط منو المستفيد هل هناك ايدي خفية خلف هذا الدراما".

من جهته تجاهل المصري محمد العدل مخرج مسلسل "أم هارون" ما أُثير بشأن الخطأ الذي وقع فيه باعتباره المسؤول الأول عنه واحتفل بتصدر المسلسل للتريند في العديد من الدول العربية.

وكتب محمد العدل في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلًا: "أنا أخرجت السنة دي مسلسل كويتي أنا عارف طبعًا إن إحنا كمصريين عمومًا مش بنتابع أعمال خليجية أنا نفسي قبل ما أعمل المسلسل مكنتش اتفرجت علي أي مسلسل خليجي بس أحب أعرفكم إن أخوكم مسلسله trend رقم 1 في خمس دول عربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية تحيا مصر وفنانينها".

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ويسلط المسلسل الضوء على مأساة "أم فهد" التي تؤدي دورها الفنانة حياة الفهد، وهي امرأة منبوذة اجتماعيًا بسبب ديانتها اليهودية، والعمل من إنتاج MBC، وكتابة علي شمس ومحمد شمس، ومن إخراج محمد جمال العدل.

يُذكر أن مسلسل "أم هارون" بطولة: حياة الفهد، محمد العيدروسي، أحمد الجسمي، فخرية خميس، سعاد، عبدالمحسن النمر، فاطمة الصفي، فؤاد علي، محمد العلوي، روان مهدي، آلاء الهندي، نواف نجم، فرح الصراف، إلهام علي، آلاء شاكر، ماجد الجسمي، وأمل محمد.