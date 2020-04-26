لجين عمران وأسيل تفتحان النار على رامز جلال: إذلال والله عيب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت كل من الإعلامية السعودية لجين عمران وشقيقتها الفنانة أسيل عمران عن استيائهما الشديد من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، موضحين أن ما يحدث فيه هو إذلال للضيوف.

وعلقت لجين من خلال مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات" على ظهور لاعب كرة القدم التونسي علي معلول في البرنامج: "ما أحد يقنعني أن الأشخاص هدول يعرفون.. يعني هذا لاعب كرة لا ممثل ولا شي.. والله عيب".

ومن جانبها علقت أسيل، قائلة: "مو معقول الواحد قاعد يشوف رجال بيرج كده ووالله عيب.. يعني الي بيعرف يستاهل.. لكن والله رجال قاعد بيرجف منظر يعور القلب والله ما في شي يضحك".

ووافقتها الرأي لجين قائلة: "شفتي شفتاه إزاي بترجف من الخوف.. ترى في ضيوف بتعرف وضيوف أخرى ما تعرف على أساس جايين لقاء أو تصوير إعلان.. الله قاعد يصير عيب قسما بالله".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا كنت أحس بالذنب إني سبيته وضربته لكن لما بشوف اللي قاعد يسويه في العالم أقول يستاهل.. لأن برنامجه في إذلال كبير مع الأسف الشديد".

وكان قد سقط لاعب النادي الأهلي والمنتخب التونسي علي معلول، أمس، ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر خلال شهر رمضان الجاري.

Advertisements

بدأ البرنامج باستضافة معلول في برنامج حواري تقدمه الإعلامية المصرية "أروى" يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياته الشخصية.

وعندما تبدأ أسئلة البرنامج الحواري تأتي فقرة عرض صور بعض الشخصيات وحينها يخرج رامز من صورته بشكل يرعب الضيف الجالس "معلول" المقيد في الكرسي بشكل يجعله غير قادر على التحرك.

واستغل رامز موقف معلول وأخذ منه وعدًا بعدم المساس به وحلّفه بابنه "كريم" ورغم ذلك تغيرت ملامح اللاعب وظل يردد: "لو فكتني هعدمك، ومحدش يعمل معايا كده".

وواصل جلال صعق الضيف "معلول" كهربائيًا عدة مرات وتدويره في الهواء بشكل مخيف ومرعب جعل اللاعب يصرخ بشكل هستيري "لا يا رامز والنبي".

ثم جاءت فقرة إخراج حيوانات مرعبة مثل الثعابين وسط صرخات معلول دون أن يستجيب رامز لتوسلاته، فقال له رامز مداعبًا: "أنا عارف أنا ممكن أخليك تمضي للزمالك تحت تأثير الثعبان" فقال له اللاعب بشجاعة "هات الثعبان".