هل أثرت عمليات التجميل على أداء حلا شيحة في التمثيل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت مشاركة الفنانة المصرية حلا شيحة، في مسلسل "خيانة عهد"، انتباه المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يعد ظهورها هذا العام في دراما رمضان هو الثاني على التوالي، بعد إعلان عودتها للتمثيل.

وتقدم شيحة شخصية شقيقة يسرا في المسلسل، إلا أن مشاركتها نالت انتقادات وسخرية من جانب المتابعين، مشيرين إلى أنها واجهت صعوبة في الكلام، وتساءلوا عما إذا كان الدور يتطلب منها ذلك، أم هناك سبب آخر؟!.

وبعد عرض حلقتين من مسلسل "خيانة عهد" حتى الآن، لاحظ العديد من المتابعين، تغييرًا في ملامح حلا شيحة، متهمين إياهًا بإجراء عمليات "الفيلر" و"البوتوكس"، لتجميل وجهها ونفخ شفاهها.

وربط البعض، عمليات التجميل التي ادعى المتابعون بأن حلا شيحة أجرتها، بأنها وراء ظهورها بشكل مختلف من حيث الأداء والمظهر.

وهاجمت متابعة، حلا شيحة بسبب أدائها في المسلسل، في تغريدة قالت فيها: "حلا شيحة بتمثل زفت وقطران وأضعف شخصية في المسلسل غير إن البوتوكس محولها لمانيكان خشب بلا إحساس".

فيما قالت أخرى: "هي حلا شيحة بتتكلم بصعوبة ولا هي دي الشخصية ولا في إيه بالظبط يعني؟"، فردت عليها متابعة بقولها: "غالبًا فيلر الشفايف مأثر".

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فيما سخرت ثالثة من الفنانة المصرية قائلة: "تيوبلس دول ولا إيه يا حلا ؟ متزوديش النفخ أوي كدة أحسن يفرقعوا ف الحر".

وشنت أخرى هجومًا حادًا ضد حلا، قائلة: "الحقيقة اللي أقنع حلا شيحة زمان إنها ممثلة خدعها، واللي رجعها للشاشة ظلمنا، واللي خدعها وفهمها إن الدين هو الحجاب ظلمها، واللي حقن لها كمية البوتكس دي في وشها ظلمها وظلمنا وظلم الأمة العربية كلها بأمر الله في شهر رمضان".

كما لم يسلم المسلسل من سخرية العديد من المتابعين بسبب أحد المشاهد التي اكتشفت فيه الأم قيام ابنتها بالتدخين، وبدلًا من توبيخها على هذا التصرف كما توقع المشاهدون، قالت لها: "مش قولتي بطلتي سجاير وهتشربي شيشه؟"، فقالت الابنة: "هجيب شيشة هنا يعني يا ماما؟!"، فردت عليها الأم: "طب متشربيش قدام أخوكي بقى".

واعتبر المعلقون أن الحوار في هذا المشهد غير منطقي، ولا يصح أن يكون بين أم وابنتها، في حين اتهم آخرون صناع العمل بالترويج لمفاهيم مغلوطة بشأن تربية الأبناء وتشجيعهم على التدخين، ما يجعل المسلسل يستحق تصنيفًا عمريًا مختلفًا عما هو عليه.

يذكر أن "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل وأمين جمال.