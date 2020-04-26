منذر رياحنة: أعيش في خوف بسبب “حارس الجبل” وأنتظر النتيجة من الجمهور

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان منذر رياحنة في برنامج “سوالف” على شاشة “روتانا خليجية”، عن تفاصيل شخصيته في مسلسله الجديد حارس الجبل، الذي يخوض به السباق الرمضاني لهذا العام، وتحدّث عن أجواء التصوير في ظل انتشار كورونا.

وقدّم الفنان منذر الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدمته من دعم لتصوير أحداث المسلسل في واقع الظروف الصعبة المتعلقة بتداعيات أزمة كورونا، إلى جانب تركيز فريق العمل على تقديم مسلسل يسعد الجمهور العربي في مثل هذه الأوقات.

وعن دوره في مسلسل حارس الجبل قال: “الشخصية التي أقدمها في المسلسل غريبة عن كل الأدوار القديمة، واعتبرها صعبة. لذلك أعيش في خوف من رد الفعل، وأتعامل مع الجمهور على أنهم هم من يضعون التقييم، وأقف كتلميذ ينتظر النتيجة”.

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وأردف: “رمضان حزين هذا العام، لا سيما في ظل ابتعادي عن الأسرة حيث كنا نجتمع كعائلة في بيت الوالدة، ولكن نتمسك بالأمل مع قدوم الشهر الكريم وأن يأتي الخير بنهاية هذا الفيروس بالدعاء في شهر رمضان”.

وعن وقوفه في المطبخ، تابع: “أنا طباخ ماهر جداً وأجواء وطقوس المطبخ رائعة بالنسبة لي، لأنني أخرج من أجواء العمل والتصوير، وهو مكان مريح بالنسبة لي”.