بعد هزيمته.. محمد هنيدي: “السقا وعدني يديني فلوس”

متابعة بتجــــــــرد: حل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على أولى حلقات برنامج المسابقات “اغلب السقا”، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بمشاركة الفنانة رزان مغربي عبر قناة mbc مصر.

ودخل هنيدي والسقا تحديًا في كرة القدم، تفوق فيه السقا، وفاز على هنيدي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

من جانبه، علّق هنيدي على الحلقة، كاتبا عبر حسابه على تويتر: “عايز اعترف إن السقا وعدني يديني على كل جون فلوس عشان أسيبه يفوز”.

يذكر أن “إغلب السقا” مستوحى من قالب (Format) البرنامج العالمي Beat the Star، وتتضمن كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية يتبارى فيها أحمد السقا وضيوفه من نجوم مصر وسوريا ولبنان على مدار ساعة كاملة، وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيوف بالمبالغ المالية التي ربحوها إلى إحدى الجهات الخيرية.

البرنامج من إنتاج صادق الصباح، ويعرض على قناة MBC مصر، وهو من إخراج باسم كريستو، وتقدمه رزان مغربي.