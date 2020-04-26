ميس حمدان: لم أظهر ممسكة "بوكسر".. وحذفت إعلان كوتونيل من جميع صفحاتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة الأردنية ميس حمدان، إنها اتفقت مع الشركة المنتجة لإعلان "قطونيل" المذاع على الفضائيات منذ أول يوم شهر رمضان، وطالبتهم بوقف عرضه نهائيًا على جميع القنوات الفضائية.

وأوضحت ميس في تسجيل صوتي لـ"فوشيا": "الهدف الأول تقديم إعلان بشكل جديد وكوميدي خفيف وأن يكون مختلفًا وجريئا في فكرته وليس في تنفيذه".

وأضافت أنها لم تظهر بأي مشهد داخل الإعلان، ممسكة بـ"بوكسر" وأيضا الموديل لم يظهر به بالإضافة إلى أنها لم تظهر معه في مشهد واحد.

وأشارت إلى أنها فوجئت بجدل كبير حول الإعلان وعندما استشعرت بسوء الفهم، طالبت الشركة بحذفه نهائيًا، لأنه لم يصل للمشاهد بالشكل الكوميدي الاستعراضي.

وأكدت حمدان أن الهدف من وراء طلبها حذف الإعلان، رغبتها في الحفاظ على صورتها المتعارف عليها أمام الجمهور المصري والعربي.

وطالبت الفنانة الأردنية، الجمهور بألا يفهمها بشكل خاطئ، خاصة أنها معروف عنها تقديم أدوار كوميدية، ولم تلجأ لأي أسلوب آخر من أجل الشهرة والانتشار، مضيفة: "الله منحني شكل وجسد وموهبة وقدرات تمثيلية ولست في حاجة لتلك الأساليب بهدف إثارة الجدل".

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واختتمت: "أحترم جمهوري سواء من أشاد بي أو انتقدني، وأحترم كل الآراء، هذا تصرف غير مقصود مني، وقمت بحذف الإعلان من جميع حساباتي".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد هاجموا إعلان قطونيل الذي قدمته الفنانة الأردنية ميس حمدان، بسبب كلماته التي وصفها الجمهور بالخادشة للحياء والمستفزة، مطالبين الجهات المختصة بمنع عرضه ثانية.

وتضمنت فكرة الإعلان، معاكسة ميس حمدان لابن الجيران الذي يُفترض ارتداؤه منتجات قطونيل، حيث تطورت المعاكسة إلى الجسد، التي ظهرت في كلمات الإعلان حااملة أكثر من معنى ومنها ما تضمن إيحاءات جنسية كشكرها في ملابسه الداخلية وهو ما رفضه الجمهور أيضا.

وجاءت كلمات الإعلان "ابن الجيران بغرامه مشغولة.. عليه عضلات وقوة ورجولة.. لما بشوفه بقول هلا هلا على فانلاته وشرباته.. نفسي أبقى قريبة منه زي فانلة قطونيل".

وتفاعل الجمهور بشدة مع الإعلان وجاءت التعليقات: "‏إعلان قطونيل بتاع ميس حمدان حاجة ما شاء الله منتنة أوي ياريت تمنعوه"، و"‏هي ميس حمدان شافت بوكسراته فين".. ‏"ميس حمدان عاملة إعلان بتقول ابن الجيران الله ع فانلاته وبوكسراته!!يا كورونا ركزي معانا شويه أكتر".