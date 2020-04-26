محمد العجيمي يكشف سبب رفض المشاركة بـ "دفعة بيروت".. ويعلق على السدحان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان الكويتي محمد العجيمي عن سبب اعتذاره عن المشاركة في مسلسل "دفعة بيروت"، مشيراً إلى أن مدير الإنتاج المسئول عن العمل عرض عليه مبلغ زهيد جدًا لا يليق بتاريخه الفني.

وقال العجيمي، في تصريحات تليفزيونية :"دفعة بيروت اتصلوا فيني وقالولي نريدك معانا ضيف شرف ومدير الإنتاج قالي إن أجري هيكون ما يعادل 10 خياش بصل.. فمع الأسف أنا صعقت واعتذرت عن العمل.. يعني لو كانوا قالولي تعال من غير أجر كان أفضل".

وتابع :"للأسف شي يخجل ما في تقدير للفنان.. وأنا ممكن أقبل من غير أجر في حالة أنه المنتج يكون جديد ومحتاج دعم وأننا نقف معاه ونشجعه وبالعكس أعطيه وأزيده لكن لما تكون جهة منتجة كبيرة ومعروفة يقيمون واحد وقف معاهم المرة اللي فاتت واشتغل معاكم تنزلون بسعره الأرض هذا ما يصير".

واستطردت: "للأسف في بعض المنتجين يختارون اسمين أو ثلاثة من الفنانين الكبار والباقي من الشباب لكي يسوقون للعمل فقط.. الحمد الله أنا واثق من عطائي ولا أحتاج أن أظهر في التليفزيون من أجل تحقيق الانتشار لأن الحمد الله أعمالي تتحدث عني".

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وتابع: "قدمت دور ضيف شرف في مسلسل "دفعة القاهرة" وما كان عندي مشكلة لأنه كان دور مؤثر رغم أنه لم يتعدى الـ12 مشهدا فقط.. وهذا العام شاركت في عملين كضيف شرف.. ولكن لا أقبل الظهور كضيف شرف إلا إذا كان العمل مؤثر وله قيمة".

وتحدث عن تواضع الفنان عبدالله السدحان، قائلا "عبد الله السدحان إنسان جميل ومثقف وواع وعلى قدر من الالتزام في الشغل.. وهو متميز في اللونين الكوميدي والتراجيدي وهو سيظهر في قالب جديد تمام في مسلسل "كسرة ضهر".

أما عن تعامل الحكومة الكويتية مع أزمة كورونا، قال العجيمي: "الحمد الله شي يشرف الواحد اللي قاعد يشوفوا من حكومتنا ومن المتطوعين والداخلية.. والحمد الله حاسين بالأمن والأمان وكل شي متوفر بخصوص الأكل والصحة".

ويشارك الفنان الكويتي محمد العجيمي في بطولة المسلسل الرمضاني "كسرة الظهر" مع كل من الفنان عبدالله السدحان، وهنادي الكندري ومحمد وأحمد العونان وأحمد العونان وأميرة محمد ومحمد الحداد وشيلاء سبت وأحمد العوضي وعلي الحسيني، وهو من تأليف عبدالله السعد، وإخراج أحمد المقلة، وإنتاج محمد المعوشرجي.

وتدور قصة "كسرة ظهر" حول رجل أعمال ناجح يمر بنقلات عدة في حياته إلى أن يحدث له أمر ما يقلب واقعه رأساً على عقب.