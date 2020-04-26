شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة شهر رمضان .. محمد شاهين يطرح دعاء "مركب حياة" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد شاهين دعاء يحمل اسم "مركب حياة" وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم وهو من كلمات سارة سعيد وألحان وليد سامى وتوزيع عمرو الخضرى واخراج محمود بومبو .

ويقول الدعاء : رب البشر مايجيبش شر الشر من ضعف النفوس، شرع القلوب تملى الجيوب تصبح يادوب عبد الفلوس، غميت ضمير وبقيت أسير أعمى البصيرة ومش بصر، ناسي ان علام الغيوب رزاق وده سر القدر، ترتيب الهي وكلنا في مركب حياه، تسعي القلوب ترسى برضاه لبر النجاه، عدل الميزان تكسب ماتخسر لو تتوب، هتقول يارب تلاقي صفحة بدون ذنوب، رحلة وسنين واخداك لفين يا اللي انت تابع للهوى، صفي النوايا ارمي التكال على كل حال ده رضاه دوا، دنيتنا ايه غير فترة بكرة تعدي والباقي العمل، وتضيق دروب الكون ويفضل ربنا وحده الأمل .

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وطرح مؤخرا محمد شاهين ألبوم "ده اللى جاى" ونال من خلاله ردود أفعال إيجابية وتنوعت أغانيه مابين الدراما والمقسوم وغيرها .

ومن ضمن أغانى ألبوم محمد شاهين الجديد: "ابن عمى"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أميرمحروس، و"ده اللى جاى"، كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما وغيرها.

وتعاون شاهين فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أمير طعيمة، أحمد المالكى، صابر كمال، محمد النادى، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعى، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادى، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدى.