محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نفى الفنان أحمد بدير ما تم تداوله بشأن وفاته. وقال الفنان أحمد بدير، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365:​"أنا بخير الحمد لله.. والأعمار بيد الله.. أنا فى البيت الحمد لله.. كل دي شائعات". وكانت عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات غير موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر) زعمت وفاة الفنان القدير أحمد بدير. ويُعرض للفنان الكبير أحمد بدير حاليًّا مسلسل "يا أنا يا جدو"، الذي يشارك في بطولته سارة سلامة وطارق صبرى ومحمد نجاتى. وأوضح "بدير" أن انتهاء تصوير المسلسل بالكامل سيكون بعد 3 أيام.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بدير عن شائعة وفاته: "أنا بخير والأعمار بيد الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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