كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر شريف البردويلي يفتح الستار أمام أعين أحمد وفيق في "النهاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذهب الفنان شريف البردويلي الى الفنان أحمد وفيق لإبلاغه بخطوات الفنان يوسف الشريف في مسلسل "النهاية"، ويخبره بأن حياته روتينية جدا، ليقوم الفنان أحمد وفيق بسؤاله أن كان له أعمال في الممنوعات.

ليخبره بشئ يفعله الفنان يوسف الشريف يوميا وهو دخوله الى سوبر ماركت ويقضي به مدة تتراوح ما بين ساعتين أو أكثر دون الخروج بشراء شيئا نهائيا.

ليبدأ الفنان أحمد وفيق بأمره بعمل مسح حراري لجميع المنازل والأماكن المجاورة لهذا السوبر ماركت، ليعثر في النهاية على ملجأ ويراوجه الشك بأنه مدرسة وليس ملجأ ويأمر بنقل قوات الى هذا المكان.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.

وفي سياق أخر أشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.