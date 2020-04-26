نيها كاكار توجه رسالة عاطفية لمتابعيها وسط ذعر كورونا

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
بقاعدة جماهيرية تبلغ 36.5 مليون على إنستغرام، استطاعت المغنية الأكثر شهرة في بوليوود نيها كاكار أن تتربع على عرش الغناء في عدد من الافلام الشهيرة هناك بصوتها الشاب المميز.
لقد تركت بصماتها عبر تقديم عدد من الأغاني الناجحة مثل “Manali Trance” و “Kaala Chashma” و “London Thumakda” وأحدث الأغاني مثل “Dilbar” و “The Hook Up Song”.
طلبت النجمة الغنائية في بوليوود نيها كاكار، من المعجبين التوقف عن تذكر الأحباء السابقين والمضي قدمًا في الحياة.
بصرف النظر عن شهرة أغانيها، أصبحت نيها معروفة في السوشيال ميديا بسبب سرعة بكائها وتأثرها كلما ظهرت في أحد اللقاءات، أخر تلك المواقف التي انسابت فيها دموعها عندما كانت عضو لجنة تحكيم برنامج المواهب Indian Idol وبعد انفصالها عن حبيبها هيمانش كولي Himansh Kohli.
ومع ذلك، فقد ألقت الآن “خطوة على التحدي” على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة النساء بالتوقف عن البكاء على أصدقائهن السابقين والمضي قدمًا، بعد الانفصال وتجولها على وسائل التواصل الاجتماعي، اخبرت الصحافة أنها شخصية عاطفية للغاية وتفخر بذلك.
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