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شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 200 ألف مشاهد فى أول 5 دقائق لبدء بوست مالون حفله على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم العالمي بوست مالون ان يستغل شعبيته من أجل الخير ، حيث ظل بوست مالون في بث مباشر مع معجبيه و محبيه لمدة 75 دقيقة و ذلك من منزله الموجود في سولت ليك سيتي ، حيث قام مالون البالغ من العمر ( 24 عاما ) بجمع الأموال من أجل التبرع لصندوق الاستجابة لتكافل مرضي فيروس كورونا " COVID-19 " و ذلك تبع منظمة الصحة العالمية.
وما لفت الأنظار أن بوست مالون تابعه أكثر من 200 الف مشاهد في أول 5 دقائق من بدء البث المباشر لحفله علي قناته علي " يوتيوب " و ذلك حسب موقع " فارايتي" .
وقد غني مالون عدد من أغنيات فريق " NIRVANA " وهو واحد من اكثر الفرق التي يحبها مالون ، ومن اشهر الأغنيات التي قدمها بوست مالون لهذه الفرقة خلال البث المباشر " Come as You Are " و " Lithium " و " Heart-Shaped Box " ، و غيرهم .
بوست مالون بالحفل
يذكر أن بوست مالون استطاع خلال الفترة الماضية أن يكون واحد من أهم نجوم الغناء فى العالم، حيث حقق ألبوم " Hollywood’s Bleeding " نجاح كبير منذ اطلاقه ، كما تصدرت عدد من اغنياته مخططات بث إذاعي " radio airplay charts "، و لأول مرة دخلت ثلاث أغنيات له من هذا الالبوم ضمن المخططات.
من جهة أخرى أحدثت أغنية بوست مالون " Take What You Want " التي شارك بها أوزي أوسبورني وتايجا ضجة كبيرة حول العالم ودخل بوست بها لأول مرة " Mainstream Rock " وهو عبارة عن مخطط موسيقي في مجلة Billboard يصنف الأغاني الأكثر تشغيلًا على محطات الراديو روك الرئيسية في الولايات المتحدة.
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