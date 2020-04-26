شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير ساخرًا من شائعة وفاته: "هى الناس دى عايزة إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة وفاة الفنان الكبير أحمد بدير، مما جعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا يتداولون الخبر معتمدين على ما نشرته بعض الصفحات المفبركة والمزورة.

”الخليج 365” تواصل مع الفنان الكبير أحمد بدير، والذى أكد فى تصريحاته، أنه يتواجد حاليا فى منزله ويتمتع بصحة جيدة، وأنتهى منذ أيام قليلة من تصوير مسلسله الرمضانى "يا أنا يا جدو"، مع المخرج عادل الأعصر.

وأضاف بدير ساخرا من شائعة وفاته :"هى الناس اللى بتطلع الشائعات دى عايزة إيه، وليه بيعملوا كدة، أنا الحمد لله بخير، وبشكر كل الجمهور والزملاء الذين أطمأنوا عبر مكالمات هاتفية عديدة فوجئت بها بين دقيقة والأخرى بمجرد انتشار الشائعة.

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كان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، قد نفى الأخبار التى تداولها بعض رواد السوشيال ميديا منذ قليل بشأن وفاة الفنان الكبير أحمد بدير، موضحا أنها مجرد شائعات تفبركها بعض الصفحات المزورة على السوشيال ميديا، والتى تستخدم أسماء مواقع أو إذاعات، من أجل لفت الأنظار إليها فقط ليس أكثر، وإثارة القلائق.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان الكبير أحمد بدير متواجد حاليا فى منزله ويتمتع بصحة جيدة.

يذكر أن الفنان الكبير أحمد بدير يُعرض لها حاليا مسلسل بعنوان "يا أنا يا جدو"، ويشارك البطولة سارة سلامة وطارق صبرى ومحمد نجاتى، من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.